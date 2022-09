Genial/Quaest: Lula tem 44% e Bolsonaro, 34% das intenções de voto

O petista lidera com 44% das intenções de voto, mesmo patamar da última amostra, enquanto o chefe do Executivo oscilou dois pontos para cima

A diferença entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL) na disputa presidencial está em dez pontos porcentuais de acordo com pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 7.

O petista lidera com 44% das intenções de voto, mesmo patamar da última amostra, enquanto o chefe do Executivo oscilou dois pontos para cima, saindo de 32% no levantamento da semana passada, para 34% na rodada atual.

O candidato do PDT, Ciro Gomes, oscilou um ponto para baixo e agora tem 7% das intenções de voto. Simone Tebet (MDB) saiu de 3% para 4%. Felipe d’Avila (Novo) e Soraya Thronicke (União) ficaram com 1%. Vera Lúcia (PSTU), Eymael (DC), Sofia Manzano (PCB), e Léo Péricles (UP) não pontuaram. Indecisos somam 5% e 4% dizem que votam em branco ou não vão votar.

Na pesquisa espontânea, quando os entrevistados não recebem uma lista de candidatos para escolher, Lula tem 34% e Bolsonaro, 29%.

Em um eventual segundo turno, o ex-presidente Lula lidera com 51% das intenções de voto, ante 39% de Bolsonaro. O levantamento também identificou um aumento no número de eleitores de Ciro e de Simone que preferem o petista se houver uma segunda rodada.

Em 31 de agosto, 48% dos entrevistados que votam no pedetista disseram votar em Lula no segundo turno. Agora, este número subiu para 56%. Entre os simpatizantes de Tebet, 41% responderam que devem migrar para o ex-presidente se a senadora não avançar para o segundo turno, ante 32% que deram esta resposta na última amostra.

No primeiro turno, o número de eleitores que dizem ser possível mudar o voto caiu de 33% para 28%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A pesquisa Genial/Quaest consultou 2 mil eleitores presencialmente entre os dias 1º a 4 de setembro. A margem de erro prevista é de dois pontos, para mais ou para menos. O registro do levantamento na Justiça Eleitoral é BR-00807/2022.

Estadão Conteúdo