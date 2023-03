GDF apoia evento sobre liderança com primeira mulher negra CEO do país

A ação, que contou com a participação de empresárias do DF e Entorno, marcou a última semana de eventos do calendário Março Mais Mulher

A Secretaria da Mulher do DF (SMDF) apoiou o encontro sobre empreendedorismo feminino realizado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) na noite desta quarta-feira (29), no Hípica Hall. A ação, que contou com a participação de empresárias do DF e Entorno, marcou a última semana de eventos do calendário Março Mais Mulher.

Para inspirar as empreendedoras, a palestrante Rachel Maia, considerada a primeira mulher negra do Brasil a ocupar um cargo de presidente em uma multinacional, debateu sobre o tema. “Hoje nós temos mais mulheres nas universidades do que homens, é uma transformação. Se nós queremos nossa posição dentro do espaço corporativo, precisamos de conhecimento. Conhecimento é poder e isso ninguém nos tira”, afirmou Rachel.

Conselheira do Banco do Brasil, Rachel trabalhou com marcas como Seven Eleven, Tiffany, Pandora e Lacoste. Tem profunda experiência em finanças, estratégia de expansão, varejo e marketing e foi cinco vezes eleita líder de trabalho pelo Great Place to Work. Ela é considerada uma figura de destaque no cenário de liderança empresarial feminina no Brasil.

Ao ser questionada sobre qual foi o seu maior desafio como empreendedora, Rachel pontuou sobre o esforço feminino. “A perfeição está naquilo que nos dedicamos a fazer profundamente. A dica é não olhar o desafio como algo maior do que você”, disse.

A superintende do Sebrae, Rose Rainha, destacou a importância de promover ações voltadas para o crescimento das mulheres. “Reunimos empreendedoras dos mais diversos segmentos para dividir experiência como líderes em seus negócios no DF. Um

movimento como esse é fundamental para traçar estratégias e estabelece parcerias. O Sebrae está de portas abertas para esse desabrochar profissional”, disse.

Para elas

O calendário Março Mais Mulher reuniu ações de diversas pastas do GDF. Mais de 200 atividades como workshops, cursos presenciais e online e palestras foram realizados com temas relevantes para o público feminino.

“Estamos fechando o mês de março com chave de ouro. As mulheres são líderes naturais e empreendedoras, e o empoderamento feminino é o passo que precisamos dar para criar uma sociedade mais justa e igualitária”, destaca a secretária da Mulher, Giselle Ferreira.

Estiveram presentes no evento representantes do Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura Nacional (CMEC), da Federação das Associações de Mulheres de Negócios e Profissionais (BPW), do Grupo Mulheres do Brasil e da Câmara de Mulheres Empreendedora da Fecomércio.

*Com informações da Agência Brasília