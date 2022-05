Garotinho diz que ‘nem tudo que viraliza é bom’ após bombar com trend

“Tem muita coisa boa, tem gente dizendo que é piada”, afirma, entre risos, sobre os comentários que vêm sendo feitos

Mônica Bergamo

São Paulo, SP

O ex-governador do Rio de Janeiro Anthony Garotinho (União Brasil) se diz surpreso com a repercussão de um vídeo seu que ganhou as redes sociais e grupos de WhatsApp nesta semana. “Tem muita coisa boa, tem gente dizendo que é piada”, afirma, entre risos, sobre os comentários que vêm sendo feitos.

O ex-governador se encontra em Brasília nesta terça-feira (31), onde participa da cerimônia de lançamento da pré-candidatura de Luciano Bivar (União Brasil) à Presidência, e diz não ter tido tempo de ver todas as mensagens que recebeu.

Na peça, que tem cerca de 20 segundos de duração, Garotinho aparece fazendo diferentes poses -segurando um halter, jogando xadrez, falando ao telefone e bebendo uma xícara de café, por exemplo. A mudança de uma cena para outra se dá de acordo com o ritmo de uma música eletrônica, usada como trilha sonora.

“Apavorado e encantado com o vídeo do Garotinho”, escreveu um usuário no Twitter. “O mais triste nesse vídeo do Garotinho é que o meu candidato ao governo do estado é incapaz de gerar um conteúdo tão divertido quanto esse”, disse outro.

A ideia, segundo o pré-candidato a governador fluminense, surgiu após assistir um vídeo semelhante feito por “uma cantora americana”, da qual não recorda o nome. “Fui gravar umas inserções [publicitárias para a campanha] e pedi para fazer, mas não esperei que fosse ter essa repercussão”, afirma. “Foi uma coisa despretensiosa, não teve uma estratégia”, segue.

Garotinho diz ainda não saber se fará novos vídeos ao estilo tiktoker. “Amanhã vou pedir para fazer um monitoramento e vou analisar. Nem tudo o que viraliza é bom, tem que ver o resultado”, afirma ele, que também não sabe se a maioria dos comentários recebidos nas redes foram positivos ou negativos.

Já a ex-governadora Rosinha Garotinho se mostra mais entusiasmada com a incursão do marido no mundo das trends, como são chamadas as perfomances que viralizam no TikTok e no Instagram. “A gente tem que acompanhar a modernidade, o que estão postando e curtindo. Ele até demorou”, diz.

“Às vezes a gente acha que as coisas são bobagens, e tem muita coisa que é mesmo, mas que as pessoas curtem, que está na moda. A gente participa um pouco da bobagem também”, afirma ainda.

Rosinha diz que, assim como os seguidores de Garotinho, viu a peça pela primeira vez no perfil do pré-candidato. “Eu falei: Ué, onde que ele gravou isso? Aí vi que o ambiente era aqui em casa. Agora ele está modernoso”, brinca.