Gabriel Magno lança pré-candidatura à CLDF

O pré-candidato a deputado distrital, Gabriel Magno, fará o lançamento de sua pré-candidatura à Câmara Legislativa do Distrito Federal neste sábado (30). Será candidato pelo Partido dos Trabalhadores (PT).

O evento acontecerá a partir das 15h, no auditório da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria (CNTI) – 505 norte.

Gabriel é professor da rede pública de ensino e tem histórico de lutas nas lideranças do Diretório Central Estudantil da UnB (DCE), no Partido dos Trabalhadores (PT), no Sindicato dos Professores do Distrito Federal (Sinpro/DF) e é dirigente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE).

Além disso, atuou como chefe de gabinete da deputada distrital Arlete Sampaio.

“Vamos atuar na Câmara Legislativa para reconstruir a esperança de um futuro melhor para a população de Brasília, comandada por um governo de ricos para os ricos”, diz o pré-candidato.

O pré-candidato deseja manter o compromisso de lutar por uma cidade inclusiva , por meio de ações firmadas nas pautas emancipatórias e libertárias, com sensibilidade e compromisso com os direitos sociais, feministas, da comunidade LGBTQIA+, das pessoas negras, das comunidades tradicionais e toda a diversidade da classe trabalhadora.

“Gabriel é a renovação política e social no DF e, especialmente, na Câmara Legislativa, para construirmos a cidade que sonhamos e defendemos como direito de todos e todas que povoam o nosso território”, afirma Arlete Sampaio.