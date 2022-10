Frota deixa PSDB depois de aceno de Rodrigo a Bolsonaro e diz que já pede ‘votos para Lula’

Poucas semanas depois, anunciou sua filiação ao PSDB na companhia do tucano João Doria, então governador de São Paulo

O deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP) apresentou nesta terça-feira (4) seu pedido de desfiliação do PSDB. Em ofício ao comando do diretório paulista da legenda, ele afirma que não tem como permanecer nos quadros do partido após a sinalização de apoio à reeleição de Jair Bolsonaro (PL).

“Agradeço a Vossa Senhoria pela oportunidade de ter integradoos quadros do PSDB, assim como também ao ilustríssimo governador Rodrigo Garcia”, diz, em carta ao presidente do PSDB-SP, Marco Vinholi.

“Mas, tendo em vista a manifestação declarada de apoio à reeleição do presidente Jair Bolsonaro, não tenho como permanecer vinculado aos quadros do partido”, finaliza.

Alexandre Frota afirma que já tinha decidido deixar a legenda, mas que a sinalização do tucano Rodrigo Garcia de que pode apoiar o candidato bolsonarista Tarcísio de Freitas ao Governo de São Paulo acelerou o processo. “Não dá”, diz ele.

Frota revela que já conversou com o candidato a vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e com a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e que deve decidir seu futuro em breve.

“Não sei ainda para que legenda irei. Mas já estou pedindo votos para o Lula”, afirma.

Frota concorreu neste ano como candidato a deputado estadual por São Paulo, mas não conseguiu se eleger para a Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) no domingo (2).

Essa foi a segunda tentativa de Frota de conquistar mandato político. Em 2018, então pelo PSL, foi eleito deputado federal com mais de 155 mil votos.

Após chegar à Câmara dos Deputados, foi um dos primeiros parlamentares a deixar a base de Bolsonaro. Em agosto de 2019, ele teve sua expulsão do PSL anunciada após fazer críticas à gestão do presidente da República.

Poucas semanas depois, anunciou sua filiação ao PSDB na companhia do tucano João Doria, então governador de São Paulo.