Frias gera constrangimento ao priorizar busto de Olavo em relação a reforma de casarão em Campinas

Fábio Zanini

São Paulo, SP

Um pedido para construção de um busto de Olavo de Carvalho com dinheiro federal causou constrangimento durante reunião de Mário Frias, secretário Especial de Cultura do governo Bolsonaro, com integrantes da Prefeitura de Campinas na terça (8).



Frias foi ao encontro para ser apresentado a um projeto da gestão do prefeito Dario Saadi (Republicanos) desenvolvido com o objetivo de revitalizar um antigo casarão na cidade e utilizá-lo em projetos sociais. Sobre o projeto, o secretário de Bolsonaro disse que irá analisar e não garantiu a viabilização dos recursos necessários.

Durante o encontro, entretanto, Frias interveio em favor do vereador Nelson Hossri (PSD), que entregou ao prefeito um pedido para construção de um busto do guru do bolsonarismo, morto no último mês, que nasceu na cidade.

Segundo o próprio vereador e pessoas ligadas à Prefeitura, Frias garantiu que a verba federal para o busto está garantida.

Bolsonarista, Hossri também apresentou moção de pesar no dia da morte de Olavo de Carvalho e foi alvo de críticas no Legislativo municipal.