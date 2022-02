As notas do Enem 2021 já estão disponíveis

A informação foi fornecida pelo Ministério da Educação nesta quarta-feira, 9

Os estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2021 e esperaram ansiosos pelo resultado do seu desempenho já podem acessar as notas. A informação foi fornecida pelo Ministério da Educação nesta quarta-feira, 9.

Os resultados podem ser acessados no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), através da Página do Participante. Para acessar, é necessário usar o login único da plataforma gov.br.

Os resultados, no entanto, são referentes a concorrentes do exame, os candidatos que fizeram as provas como treineiros só terão acesso as notas daqui 60 dias.

Antecipação

As notas foram divulgadas pelo Inep de forma antecipada, os alunos esperavam ter acesso ao seu desempenho somente no dia 11.

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, disse que o resultado saiu antes pois recebeu muitos pedidos dos estudantes.

E agora?

A nota do Enem pode ser utilizada para ingressar em diversas universidades por todo o país e fora dele. Para isso, o resultado deve ser aplicado através do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) em universidades. O Ministério da Educação deve ofertar através do Sisu pelo menos 221.790 vagas em 125 instituições.

As inscrições começam no dia 15 de fevereiro e vão até o dia 18 e devem ser feitas através do site do programa.

Já para as particulares, os candidatos devem inserir seu desempenho no Programa Universidade Para Todos (ProUni), que fornece bolsas nas instituições. Neste caso, as inscrições são abertas no primeiro semestre, por volta de 22 e 25 de fevereiro. As inscrições também são feitas pelo site do programa.

Já para o aluno que deseja ingressar em uma faculdade particular por meio de um financiamento da mensalidade, a nota pode ser inserida no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). As incrições têm inicio entre os dias 8 e 11 de março, pelo portal.

Ansiedade

Para os candidatos ansiosos e quem preferem planejar suas candidaturas através do Sisu, as consultas para os cursos ofertados já estão disponíveis.

Desta forma, é possível ver as vagas por modalidade de concorrência, turnos, cursos e instituições, além da localização.

Ainda existe a possibilidade de acessar a íntegra do documento de adesão de instituição inscrita.