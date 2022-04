Freixo aciona MPF para apurar viagens de Castro em helicóptero do Estado

No Twitter, Freixo acusa Castro de agir de forma parecida com o ex-governador fluminense Sérgio Cabral

O deputado federal Marcelo Freixo (PSB-RJ) acionou o MPF (Ministério Público Federal) para que investigue possível crime de peculato contra o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), após o mandatário ser acusado de usar o helicóptero do Estado para usos particulares.

No Twitter, Freixo acusa Castro de agir de forma parecida com o ex-governador fluminense Sérgio Cabral, que também fez uso dos aparatos do Estado para uso não governamental -em 2017, Cabral disse em depoimento que usava o transporte aéreo para se deslocar até sua casa em Mangaratiba aos finais de semana por “questões de segurança”.

“Acionei o MPF para que o governador Cláudio Castro seja investigado por crime de peculato. Assim como Cabral, ele está usando o helicóptero do Estado para ir a festas. Enquanto as famílias do Rio batalham para sobreviver, o governador faz farra com dinheiro público”, escreveu Marcelo Freixo, que é pré-candidato ao Palácio Guanabara.

A denúncia do deputado é embasada em uma reportagem do “RJ2” (TV Globo), de que Cláudio Castro teria feito uso de um helicóptero público para se deslocar a eventos particulares.

Conforme a TV, o mais recente uso da aeronave foi no último final de semana para ir à festa do deputado estadual Rodrigo Bacellar, mas o político ficou impossibilitado, após um pássaro atingir o helicóptero, que precisou fazer um pouso de emergência.

No mês passado, o governador fluminense teria usado o transporte aéreo fora do horário de trabalho e em um compromisso não oficial do Estado para ir à festa do presidente da Alerj (Assembleia Legislativa do Rio), André Ceciliano (PT). Segundo o “RJ2”, o Ministério Público estadual acusa Castro de usar a aeronave para fins particulares quase duas mil vezes.

Em comunicado, o governo alega que o helicóptero foi usado conforme as recomendações e protocolos de segurança dos chefes de Estado.