Fraga é eleito presidente da Comissão de Segurança Pública

Os demais membros da Mesa Diretora da comissão, incluindo os vice-presidentes, serão definidos na próxima semana

Alberto Fraga foi eleito como o novo presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados, conquistando a total aprovação com 27 votos na quarta-feira (6). Os demais cargos da Mesa da comissão, incluindo as vice-presidências, serão definidos na próxima semana.

Em seu discurso de posse, Fraga fez questão de reconhecer o trabalho do deputado Sanderson (PL-RS), que presidiu a Comissão em 2023, e ressaltou a qualidade dos membros que compõem a Comissão de Segurança. Ele destacou a grande responsabilidade que tem pela frente, considerando a vasta experiência dos deputados na área de segurança pública.

Comprometido com o diálogo, o novo presidente enfatizou a importância de ouvir todas as perspectivas antes de tomar decisões. Apesar de sua trajetória na oposição ao longo de cinco mandatos, Fraga ressaltou a necessidade de garantir condições adequadas para os profissionais da área de segurança.

Fraga revelou que já tem agendada uma audiência com o Ministro da Justiça, Ricardo Lewandowisk, para debater o decreto das armas. Ele criticou o impacto do decreto sobre os comerciantes, salientando a marginalização dos colecionadores e caçadores, e reforçou a busca por soluções através do diálogo, alertando para a possibilidade de medidas mais rígidas caso esse diálogo não avance.

O histórico de Fraga inclui sua experiência como policial, sua posição como vice-líder do PL, e sua liderança em duas Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs) – a do Sistema Carcerário Brasileiro em 2015 e a da Lei Rouanet em 2016. Como atual coordenador da Frente Parlamentar da Segurança Pública, ele também tem experiência executiva como ex-secretário de Transportes do Distrito Federal.