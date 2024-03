Fraga convoca Lewandowski para falar sobre fugitivos de Mossoró

Um convite para que o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, preste esclarecimentos sobre a fuga de detentos da Penitenciária Federal de Segurança Máxima de Mossoró (RN), foi aprovada pela Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, nesta terça-feira (19).

Vários requerimentos de convocação do ministro constavam na pauta do colegiado. O presidente da comissão, deputado Alberto Fraga (PL-DF), no entanto, sugeriu a transformação das convocações em convite. Segundo ele, o instrumento da convocação deve ser utilizado caso o ministro se negue a comparecer.

Fraga e outros deputados lamentaram que o governo tenha destinado emenda de R$ 1 milhão para a Comissão de Segurança Pública, valor considerado baixo. As comissões permanentes da Câmara têm direito a uma cota de emendas no Orçamento federal de cada ano.

*Com informações da Agência Câmara de Notícias