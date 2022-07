Foto com Zema é editada para omitir reunião eleitoral na sede do Governo de MG

O deputado estadual João Magalhães, a prefeita de Pitangui, Maria Lúcia Cardoso, e o vereador Teteco, de Contagem

Fotos publicadas nas redes sociais mostram uso de Photoshop em tentativa de esconder encontro do comando do MDB-MG com Romeu Zema (Novo) na Cidade Administrativa, sede do governo, para anunciar apoio à sua reeleição.

A legislação eleitoral proíbe a utilização de bens públicos para este tipo de encontro, o que pode ser punido com multa ou cassação de registro de candidatura.

Uma foto, feita na quinta (14) e divulgada pelo MDB, mostram lado a lado, e com as mãos umas sobre as outras, Zema e os deputados federais Newton Cardoso Júnior –presidente do MDB estadual– Fábio Ramalho e Hercílio Coelho Diniz.

O deputado estadual João Magalhães, a prefeita de Pitangui, Maria Lúcia Cardoso, e o vereador Teteco, de Contagem também aparecem no registro. A mesma foto, mas com alterações, de fundo e base, foi postada nas redes sociais por Newton Cardoso Júnior.

Em sua publicação, o MDB fez o seguinte anúncio: “em reunião realizada hoje (14/7) em Belo Horizonte com o governador Romeu Zema, o MDB de Minas com o respaldo da executiva estadual fechou apoio à reeleição do atual chefe do executivo mineiro”.

A foto modificada e publicada por Newton Cardoso Júnior tem o mesmo texto. O governador Zema, que vem dedicando as últimas semanas ao fechamento de acordos para a eleição de outubro, não fez publicações sobre o anúncio do MDB em suas redes sociais. Newton Júnior é filho do ex-governador de Minas Gerais, Newton Cardoso, 84, que, apesar de ter reduzido as aparições públicas, segue com influência do MDB de Minas.

Em nota, a assessoria de Zema disse que “a pauta da referida reunião envolveu deliberações com parlamentares mineiros a respeito do desenvolvimento e da implementação de políticas públicas para o estado de Minas Gerais, como parte dos compromissos rotineiros do governador Romeu Zema, como chefe do Executivo”.

Uma outra foto, de 2019, durante cerimônia com representantes da Emater (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais) foi feita na Cidade Administrativa, no mesmo local em que estão Zema e os representantes do MDB.

O coordenador do partido em Minas Gerais, Antônio André, afirma que o partido fez a postagem da reunião com o governador, mas que o apoio a Zema já estava bem encaminhado antes mesmo do encontro.

A reportagem entrou em contato com Newton Júnior, o presidente do partido no estado, mas ainda não houve retorno.