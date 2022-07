Gripado, Bolsonaro deve se encontrar com embaixadores de países estrangeiros

Bolsonaro pretende fazer o que está chamando de “apresentação técnica” sobre o sistema eleitoral do Brasil no encontro desta tarde

No Palácio da Alvorada, residência oficial da presidência, Jair Bolsonaro relatou não ter conseguido dormir à noite com sintomas gripais. “Eu queria estar na praia uma hora dessas, é lógico. Eu entendo que o que acontece comigo é uma missão, cumprir essa missão. Não dormi a noite toda, febre, gripe…” afirmou o presidente.

Para a tarde de hoje, apesar de não ter listado na agenda oficial, o presidente teria marcado uma reunião com cerca de 40 embaixadores de países estrangeiros para falar sobre as eleições. Além disso, também há a expectativa de que Bolsonaro use o encontro para disseminar ataques contra as urnas eletrônicas. Ministros do governo também devem participar da reunião.

Bolsonaro pretende fazer o que está chamando de “apresentação técnica” sobre o sistema eleitoral do Brasil no encontro desta tarde. Buscando a reeleição, o presidente nunca apresentou provas ou indícios sobre as urnas, mas repete o discurso golpista como uma forma de esconder os problemas de seu governo, a alta reprovação e as recentes pesquisas que o colocam distante do líder, o ex-presidente Lula (PT).