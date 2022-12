Força Nacional vai atuar na posse de Lula

Ministério da Justiça autorizou atuação da corporação em Brasília no próximo dia 1º

O Ministério da Justiça e Segurança Pública autorizou que a Força Nacional de Segurança Pública atue na posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no próximo dia 1º. A Força Nacional apoiará a Polícia Rodoviária Federal (PRF) na chamada Operação Posse Presidencial 2023.

A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta quarta-feira (28). O período de atuação da Força Nacional começou ontem (27) e vai até a próxima segunda-feira, 2 de janeiro, no Distrito Federal.

O decreto publicado hoje (28) diz que o contingente disponibilizado será definido mediante planejamento do Ministério da Justiça.

A medida vem após diversas tratativas entre os atuais membros da pasta e o futuro ministro da Justiça, Flávio Dino. A preocupação com a segurança da população na data da posse vem aumentando após as polícias do Distrito Federal descobrirem e impedirem uma tentativa de ato terrorista no último sábado (24). Na ocasião, um homem chamado George Washington plantou uma bomba em um caminhão de querosene próximo ao Aeroporto de Brasília e tinha intenção de causar uma tragédia na capital para chamar atenção às manifestações bolsonaristas que ocorrem no DF.

George Washington veio do Pará para Brasília e, em depoimento à Polícia Civil (PCDF), disse ter vindo ‘preparado para guerra’. George é apoiador do presidente Jair Bolsonaro. O homem está detido desde o fim de semana. Um comparsa dele, Alan Diego Rodrigues, está foragido.

Na terça (27), Dino se reuniu com o governador do DF, Ibaneis Rocha, para definir questões de segurança na capital. Ibaneis garantiu ao futuro ministro que 100% da força de segurança da capital será empregada na data da posse e que o governo está preparado para intercorrências. A reunião contou com a presença do próximo ministro da Defesa, José Múcio Monteiro. Uma das medidas tomadas é a desmobilização do acampamento em frente ao Quartel-General do Exército, no Setor Militar Urbano (SMU), que começou há alguns dias e deve ser concluída antes do dia 1º.