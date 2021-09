Foragido, Zé Trovão é cobrado nas redes sociais

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou sua prisão no dia 3 de setembro

Após o diesel ter um de 8,89% no preço, nessa terça-feira (28), o caminhoneiro Zé Trovão está sendo cobrado nas redes sociais depois da alta no combustível.

Zé Trovão está foragido no México desde o início de setembro. O caminhoneiro começou a ficar famoso ao gravar vídeos convocando bolsonaristas a irem às manifestações do Dia da Independência e depois a pararem as estradas do país. Estas gravações que atentam à democracia começaram a circular desde o fim de agosto em grupos de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou sua prisão no dia 3 de setembro. Segundo a CNN, Zé Trovão teria fugido do Brasil uma semana antes de ser alvo da Polícia Federal..

Cobrança nas redes sociais

“O mexicano Zé Cagão não está nem aí para caminhoneiro. Só quer saber de fugir”, disse um internauta no Twitter. “8,9% de aumento no diesel… Cadê esse trovão? Vamos parar esse país”, disse outro.