Foragido da polícia diz que entrará com pedido de impeachment de ministros do STF

Alvo da Polícia Federal, o youtuber Zé Trovão, confirmou aos seus seguidores que irá entrar com o impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). De acordo com o procurado pelas autoridades, caso o Senado não aprecie o caso, os pedidos serão feitos diretamente ao presidente Bolsonaro.

O caminhoneiro Marcos Antônio Pereira, conhecido como “Zé Trovão”, pode ter deixado o Brasil no final do mês passado, antes mesmo de a prisão ter sido determinada, o que aconteceu na última sexta-feira (3).

O caminhoneiro é investigado em inquérito da Procuradoria-Geral da República (PGR) que apura ameaças à democracia.

