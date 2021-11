Flávio posta foto de Bolsonaro dormindo: ‘precisa recarregar as energias’

O senador ainda afirmou que “o que o presidente menos faz é dormir”

O filho do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), o senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) publicou, nesta quarta-feira, 24, uma foto do pai dormindo no chão, próximo à uma piscina e apoiado em uma boia inflável. O senador ainda afirmou que “o que o presidente menos faz é dormir” e disse que ele “precisa recarregar as energias em alguns momentos”, destacando o cansaço que ser chefe do executivo causa.

“Quem vê o presidente na correria e exigências que seu cargo impõe, talvez até esqueça o seu lado humano. Sim, Jair Messias Bolsonaro é alguém de carne e osso, como todos nós. E que, inclusive, precisa recarregar as energias em alguns momentos. Mesmo assim, o que o presidente menos faz é dormir”, escreveu Flávio na legenda da publicação.

O parlamentar afirmou que Bolsonaro dorme pouco pois trabalha para promover saúde e trabalho aos brasileiros. Ele disse que o presidente conseguiu “restaurar a credibilidade do Brasil no exterior”. As falas de Flávio também são comuns entre os apoiadores do presidente.

Confira a rotina que cansou Bolsonaro

Segunda-feira, 22: Bolsonaro trabalhou de 9h às 17h30min. Durante esse tempo, concedeu uma entrevista para a TV Correio da Paraíba.

Terça-feira, 23: prticipou de audiência com Braga Netto, Ministro de Estado da Defesa, Almirante de Esquadra Almir Garnier Santos, Comandante da Marinha do Brasil, General de Exército Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, Comandante do Exército Brasileiro e Tenente-Brigadeiro do Ar Marcelo Kanitz Damasceno, Comandante interino da Aeronáutica.