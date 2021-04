Flávio nega uso de avião da FAB para voltar a Brasília

Senador disse também que vídeo que circula nas redes sociais não é da queda dele. Flávio sofreu acidente de quadriciclo no sábado (17)

O senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) usou as redes sociais para falar do acidente que sofreu no sábado (17), na praia da Taíba, em São Gonçalo do Amarante-CE. Flávio negou que tenha usado avião da Força Aérea Brasileira (FAB) para voltar a Brasília.

O “filho 01” do presidente Jair Bolsonaro também disse que é falso o vídeo divulgado como sendo do seu acidente. Flávio sofreu um acidente enquanto andava de quadriciclo e teve uma lesão no ombro.

“Sofri uma queda leve no sábado e meu ombro saiu do lugar. Agora estou sem dor e farei exames para saber o grau da lesão”, escreveu o senador. “O vídeo que está circulando sendo atribuído a mim é Fake, não sou eu! Também é Fake que usei avião da FAB. Obrigado a todos que se preocuparam comigo”, concluiu.

O senador foi atendido na unidade de pronto atendimento (UPA) da região. O médico cirurgião-geral que fez o atendimento chegou a registrar o encontro pelo Instagram.

