Flávio e Carlos Bolsonaro disputam poder na pré-campanha eleitoral

Carlos Bolsonaro se mostrou incomodado com o perfil apresentado do pai nas inserções publicitárias e reclamou do marqueteiro Duda Lima

A divulgação das peças publicitárias da pré-campanha eleitoral de Jair Bolsonaro no começo do mês acabou gerando um conflito entre o vereador carioca Carlos Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro, ambos filhos do presidente.

Nos bastidores, Carlos Bolsonaro se mostrou incomodado com o perfil que foi mostrado do pai nas inserções públicas e reclamou abertamente com os demais integrantes do grupo sobre a atual estratégia imposta pelo marqueteiro Duda Lima.

Segundo o entendimento do parlamentar municipal, a pré-campanha estaria traçando uma “estratégia perdedora”.

Os vídeos divulgados no início do mês, contudo, foram defendidos pelo irmão, que decidiu apoiar o Lima, que também recebeu o apoio do presidente do PL, Valdemar Costa Neto.

Briga por espaço

Com a escolha do marqueteiro, em abril deste ano, Carlos Bolsonaro acabou perdendo influência no grupo responsável por tentar reeleger Jair Bolsonaro. Dessa forma, sua atuação passou a se limitar às redes sociais, perdendo a autonomia que recebeu em 2018.

O senador Flávio Bolsonaro, por sua vez, ganha cada vez mais espaço já que, além de cuidar da parte formal da campanha junto com o publicitário, passou a ser o responsável pela interação com os partidos políticos, em especial, o PL e o PP.

Mas enquanto Flávio ganha poder, o filho “02” do presidente, já atua contra o novo integrante do grupo na esperança de voltar a ditar o rumo da campanha bolsonarista e usa a vitoriosa estratégia usada em 2018 para tentar convencer o pai a colocá-lo novamente no comando.

As discussões entre os dois filhos do presidente, porém, acontecem apenas de forma funcional, já que a separação ocorre internamente no que se refere às decisões de campanha.

O terceiro filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, é o responsável na campanha pelas ligações políticas fora do país, sendo o responsável por aproximar a família Bolsonaro com a direita internacional, como o grupo de influência do publicitário norte-americano Stevie Bannon.