Flávio Dino anuncia R$ 100 milhões para o RN após ataques

O ministro também deixou claro que esse investimento vem de um dinheiro novo, vindo do Fundo Nacional de Segurança Pública

Na tarde de ontem (19), o presidente Lula, que está acompanhando os ataques ocorridos no Rio Grande do Norte, avisou que Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública, iria ao estado nesta segunda-feira para “dar apoio para retomar a paz e proteger a democracia”.

Já no estado, Dino reforçou o apoio dado à governadora Fátima Bezerra, dizendo que ela nunca esteve, não está e não estará sozinha. “Vamos ampliar o apoio para além da dimensão imediata. Tomaremos medidas estruturais para que tenhamos um incremento em toda a capacidade de segurança no Rio Grande do Norte”, disse ele.

Além disso, o ministro prometeu um investimento de R$ 100 milhões no estado, por intermédio da Secretaria Naiconal de Política Penal. Esse recurso será repassado para as áreas que definidas pelo Governo Federal.

Segundo Dino, o Governo Federal vai investir em obras importantes para o estado, então os recursos que iriam para essas obras por meio do Governo Estadual, deverão ir, imediatamente, para a aquisição de viaturas e armamentos.

Para finalizar, o ministro deixou claro que esse é um dinheiro novo, vindo do Fundo Nacional de Segurança Pública.