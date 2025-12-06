Menu
Política & Poder
Busca

Flávio Bolsonaro participa de culto neste domingo, 1º compromisso após anúncio de candidatura

A assessoria de imprensa de Flávio afirmou que o senador deve falar com a imprensa após o culto

Redação Jornal de Brasília

06/12/2025 17h22

Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) participa neste domingo, 7, às 10h, de um culto em Brasília. Será seu primeiro compromisso público como pré-candidato à Presidência da República.

O culto será realizado na Comunidade das Nações, igreja evangélica em Brasília. O local fica a cerca de 10km do centro da capital federal.

A assessoria de imprensa de Flávio afirmou que o senador deve falar com a imprensa após o culto. Será a primeira vez que falará com jornalistas sobre sua pré-candidatura à Presidência.

Leia também

Na sexta-feira, 5, o filho mais velho de Jair Bolsonaro confirmou sua candidatura com o apoio do pai, que está preso na superintendência da Polícia Federal em Brasília.

Pesquisa Datafolha divulgada neste sábado, 6, mostra que ele ficaria 15 pontos atrás do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se um eventual segundo turno fosse hoje.

Estadão Conteúdo

    Continuar lendo

    Você também pode gostar

    Mais Lidas

    Assine nossa newsletter e
    mantenha-se bem informado