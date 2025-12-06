Lula participa na segunda-feira da 14ª Conferência Nacional de Assistência Social em Brasília

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa nesta segunda-feira, 8, às 15h, da 14ª Conferência Nacional de Assistência Social (CNAS).

O evento será realizado no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília (DF).

A conferência marca os 20 anos do Sistema Único de Assistência Social. Mais de 3 mil pessoas devem participar do evento, que começou neste sábado, 6, e vai até a terça-feira, 9.

A conferência é organizada pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) e pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, comandado por Wellington Dias.

Um dos objetivos do evento é avaliar a Política Nacional de Assistência Social, propondo novas diretrizes para o aprimoramento do Sistema Único de Assistência Social.

Estadão Conteúdo