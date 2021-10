Filiação de Bolsonaro ao PP pode enterrar união de partido com o PL

O PP passou a não ver vantagens na federação com a probabilidade de Jair Bolsonaro se filiar ao partido

Mônica Bergamo

A federação que uniria o PP, partido do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, com o PL de Valdemar Costa Neto subiu no telhado.

O PP passou a não ver vantagens na federação com a probabilidade de Jair Bolsonaro se filiar ao partido. Líderes analisam que os votos do presidente em 2022, que vão encher a cesta eleitoral da legenda, vão beneficiar também o PL.

Com isso, o PP corre o risco de eleger até menos deputados, dando lugar a parlamentares do partido de Costa Neto. Uma outra razão: a federação exige que os partidos se coliguem nos estados e municípios. E as duas legendas mantêm disputas em diversas localidades.