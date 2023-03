Filha diz que Michelle Bolsonaro ficou alérgica após contrair Covid

No vídeo, ela mostra maquiagens e perfumes que costuma usar

Guilherme Seto

São Paulo, SP

Letícia Firmo, filha da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, publicou em suas redes sociais um vídeo em que diz que sua mãe desenvolveu alergia a perfumes após ter contraído Covid-19.

Letícia tem 20 anos, segundo seu perfil nas redes sociais, e é a filha mais de Michelle com o engenheiro elétrico Marcos Santos da Silva, relacionamento anterior da ex-primeira dama. A jovem vivia no Palácio do Planalto junto à família.

No vídeo, ela mostra maquiagens e perfumes que costuma usar.

“Essa bolsinha tem miniaturas de perfumes, porque a minha mãe ela é um pouco alérgica. Um pouco não, bastante alérgica a perfume. Depois da Covid ela ficou assim. Aí quando não dá para passar o perfume em casa não saio com um trambolhão”, diz Letícia.

Em julho de 2020, o Palácio do Planalto divulgou que Michelle estava com Covid. O resultado saiu dias após o então presidente Jair Bolsonaro (PL) ter anunciado que estava curado da doença.

Em setembro de 2021, o governo federal anunciou que ela havia se vacinado contra o vírus nos Estados Unidos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Bolsonaro afirma não ter se vacinado, e foi um dos principais disseminadores do discurso antivacina no Brasil. Além disso, recomendou e estimulou a compra de remédios sem eficácia contra a Covid, como a cloroquina.