Fernanda Montenegro e mais artistas gravam leitura da carta pela democracia

Fernanda Montenegro, Anitta, Marisa Monte, Luísa Sonza e outros artistas gravaram um vídeo realizando a leitura da carta pela democracia.

A “Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito” foi elaborada por um grupo de juristas e publicada em 26 de julho, oito dias após reunião do presidente Jair Bolsonaro (PL) com embaixadores estrangeiros, em que o chefe do Executivo repetiu acusações já desmentidas sobre processos de fraude nas eleições.

O texto já tem mais de 840 mil signatários e conta com assinaturas de advogados, políticos, ex-ministros e até candidatos às eleições deste ano.

O documento faz referência à “Carta aos Brasileiros de 1977”, escrita por um ex-professor da Faculdade de Direito da USP (Universidade de São Paulo) durante a ditadura e considerada um marco na resistência ao regime militar.

O vídeo da leitura da carta pelos artistas foi divulgado com exclusividade no “Estúdio i” (GloboNews).

Logo no início do programa, Andreia Sadi anunciou a exibição de um trecho do clipe.

“Grandes nomes da cultura brasileira gravaram a leitura dessa carta”, disse a jornalista.

Ainda nesta quarta-feira (10), será exibido o outro trecho com a continuação da leitura da carta.

Confira os artistas que realizam a leitura da carta pela democracia até o momento:Fernanda Montenegro, Marisa Monte, Anitta, Antonio Pitanga, Paulo Betti, Camila Pitanga, Luísa Sonza, Bruno Mazzeo, Juliette, Linn da Quebrada, Duda Beat, Seu Jorge, Marcos Palmeira, Christiane Torloni, Fábio Assunção, Lázaro Ramos, Alinne Moraes, Milton Nascimento, Alice Wegmann, Djavan, Dan Ferreira, Rogério Flausino, Paula Lima e Daniela Mercury