Fabiano Silva é aprovado para a presidência dos Correios

Mônica Bergamo

Brasília, DF

O Conselho de Administração dos Correios aprovou, na tarde desta sexta-feira (3), a indicação do nome do advogado e professor universitário Fabiano Silva para a sua presidência. O novo gestor promete afastar completamente a empresa pública do processo de privatização iniciado por Jair Bolsonaro (PL).

Além de barrar a entrega da estatal para a iniciativa privada, Fabiano Silva chega ao cargo tendo como metas de gestão tornar os Correios mais competitivos e valorizar o funcionalismo.

Um dos coordenadores do Prerrogativas, grupo que se notabilizou por sua oposição à Operação Lava Jato e à prisão de Lula (PT), o novo presidente dos Correios tem passagens pelo Ministério do Trabalho e Emprego, pela Fundação dos Economiários Federais e pelo Instituto de Previdência do Município de São Paulo, então sob a gestão de Marta Suplicy (MDB).

Ele é diretor de relações institucionais do Instituto dos Advogados de São Paulo (IASP) e já foi vice-presidente da comissão de direitos e prerrogativas da seccional de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Formado em direito pela Pontifícia Universidade Católica (PUC) de São Paulo, Fabiano Silva atualmente é doutorando da instituição e possui especialização em gestão estratégica de empresas.

O projeto que abriu caminho para a privatização dos Correios foi aprovado pela Câmara dos Deputados em agosto de 2021 por 286 votos a favor e 173 contrários. Desde então, está parado no Senado —atualmente, aguarda apreciação pela Comissão de Assuntos Econômicos.