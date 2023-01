Fabiano Contarato é o novo líder da bancada do PT no Senado

Fabiano Contarato é senador pelo Espírito Santo e é o primeiro homossexual assumido a ser eleito para o Senado brasileiro

O senador Fabiano Contarato (PT-ES) foi escolhido nesta quarta, 18, para ser o novo líder da bancada do Partido dos Trabalhadores no Senado, após reunião com os líderes petistas.

“Recebo com imensa alegria e senso de responsabilidade a missão de ser o líder da bancada do Partido dos Trabalhadores no Senado! Agradeço a confiança e o apoio dos meus companheiros de luta na Casa!”, escreveu o senador em suas redes sociais.

“Trabalharei incansavelmente para que o governo do presidente Lula seja vitorioso nas decisões da Casa e consigamos promover justiça social, emprego, saúde, educação e segurança para nosso povo voltar a ser feliz de novo!”, continuou.

Contarato é senador pelo Espírito Santo e é o primeiro homossexual assumido a ser eleito para o Senado brasileiro. Antes no Rede, partido de Marina Silva, Contarato está filiado ao PT desde dezembro de 2021, quando foi convidado pelo atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para entrar na legenda

Estadão conteúdo