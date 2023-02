Ex-secretário da Receita de Bolsonaro volta para o Twitter e escreve ‘patacoadas’

Cintra disse ter sido induzido ao erro ao levantar, em suas redes sociais, suspeitas sobre o resultado das urnas

O economista Marcos Cintra, que foi secretário da Receita Federal no governo Bolsonaro, voltou ao Twitter depois de uma temporada fora do ar devido ao inquérito relatado pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes.

Cintra precisou dar depoimento à Polícia Federal, em que disse ter sido induzido ao erro ao levantar, em suas redes sociais, suspeitas sobre o resultado das urnas.

Em seu retorno ao Twitter, Cintra tem escrito uma série de mensagens que ele intitulou como “Patacoada”. Nos textos, faz provocações e críticas ao governo Lula.

“Nos tempos democráticos do amor e da picanha. Patacoada nº 10. Vou enumerar os erros e trapalhadas que vejo nesses novos tempos de PT e de liberais trans. Já enumerei 9 desde que meu Twitter foi desbloqueado pelo ministro Alexandre”, escreveu.

A mensagem mais recente que ele publicou, Patacoada de número 13, diz que “a elevação da meta de inflação é um capricho de Lula sem impacto positivo imediato, e certeza de impacto negativo agora e no futuro próximo”.

Cintra, que foi vice na candidatura presidencial de Soraya Thronicke (União Brasil), no ano passado, chegou a perder o contrato de consultoria tributária que prestava ao partido após a publicação das mensagens que jogavam dúvidas sobre o resultado das urnas.