Ex-PRF Silvinei Vasques desembarca em Brasília

Vasques desembarcou no Aeroporto Internacional de Brasília, no hangar da PF, por volta das 17h

O ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Marques, chegou a Brasília na tarde desta quarta-feira (09). Ele foi preso preventivamente ainda nesta manhã em Santa Catarina pela Polícia Federal (PF).

Vasques desembarcou no Aeroporto Internacional de Brasília, no hangar da PF, por volta das 17h.

O ex-diretor deve ficar me uma cela na Superintendência da PF nesta noite e amanhã deve ser levado para o Complexo Penitenciário da Papuda.

Prisão

Vasques foi alvo da Operação Constituição Cidadã, que investiga possível interferência no segundo turno das eleições presidenciais de 2022.

Além da prisão, a PF ainda apreendeu celulares, computadores e passaporte do ex-PRF. Os mandados foram autorizados pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Em 30 de outubro, data do segundo turno, a PRF realizou diversas operações de blitz que dificultaria a movimentação de eleitores, especialmente no Nordeste, onde o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apresentava vantagem sobre Jair Bolsonaro (PL). Silvinei era declaradamente apoiador do ex-presidente.