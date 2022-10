Ex-ministros do STF assinam manifesto em favor de Lula e Alckmin

Além dos ex-ministros, também assinam os ex-presidentes da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) César Britto e Felipe Santa Cruz

Fábio Zanini

São Paulo, SP

Os ex-ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) Carlos Ayres Britto e Sepúlveda Pertence estão entre os signatários de um manifesto em favor da eleição do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e seu vice, Geraldo Alckmin (PSB).

Além dos ex-ministros, também assinam os ex-presidentes da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) César Britto e Felipe Santa Cruz, a procuradora Débora Duprat, e o ex-reitor da UnB (Universidade de Brasília) José Geraldo.

O manifesto defende o voto na chapa petista porque argumentam que a alternativa, representada pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), significa o fim da democracia e dos direitos políticos. “Reflita sobre a recente tentativa de intimidação e controle do STF, com a ameaça de aumentar o número de ministros. É o ataque do autoritarismo, uma agressão à Justiça, como fez a ditadura militar brasileira”, sustentam.

“Recusamos a mentira, as ameaças, a violência. Somos pela democracia, pela justiça e pela vida. Votar em Lula, neste momento, é defender o Estado Democrático de Direito”, concluem.

O documento foi organizado pelos Juristas em Defesa da Democracia, grupo liderado pelos advogados Jorge Messias, ex-assessor da então presidente Dilma Rousseff, e Maria Dionne. Ele será lido nesta quinta-feira (20) em um hotel em Brasília e já tem, até o momento, assinatura de 6.919 advogados, professores, estudantes de Direito e funcionários da Justiça.