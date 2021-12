Ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello sofre acidente de moto no Rio

Segundo a corporação, ele teve contusões nas costas e no ombro e foi levado ao Hospital Central do Exército

São Paulo, SP

O ex-ministro da Saúde e general do Exército Eduardo Pazuello, 58, sofreu um acidente de moto na noite de desta sexta-feira (24), no Rio.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu na Avenida Paulo de Frontin, na altura da Praça da Bandeira, próximo ao acesso ao elevado, na zona norte da capital fluminense.



Equipes do Quartel Central dos Bombeiros foram responsáveis pelo atendimento, às 23h37.



Segundo a corporação, ele teve contusões nas costas e no ombro e foi levado ao Hospital Central do Exército. A reportagem tenta contato com a unidade para saber mais detalhes do estado de saúde do ex-ministro.



Pazuello deixou o cargo de ministro da Saúde em março deste ano, em meio a um grave momento enfrentado pelo país durante a pandemia. Ele foi substituído, então, pelo atual chefe da pasta, o médico Marcelo Queiroga.



A gestão do general à frente da pasta ficou marcada pela crise e falta de oxigênio para pacientes internados com Covid em janeiro e pelo atraso na compra de vacinas.

Em abril, o general foi realocado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) para um cargo na Secretaria-Geral do Exército.

Naquela posição, Pazuello era responsável, entre outras coisas, por preparar as reuniões do Alto Comando do Exército, conduzir o processo de concessão de medalhas e assessorar o comandante do Exército.



Em outubro, ele foi nomeado para o cargo de assessor especial na Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da República.