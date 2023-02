Ex-ministras de Dilma e 2.000 mulheres rebatem Temer e dizem que impeachment foi golpe

A manifestação surge como reação à declaração do ex-presidente Michel Temer (MDB) de que o impeachment de Dilma não foi golpe

Mais de 2.000 mulheres assinam um manifesto em que reafirmam que houve golpe contra a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) em 2016. O documento é idealizado pela socióloga e ex-ministra Eleonora Menicucci, pela pesquisadora Celia Watanabe e pela desembargadora aposentada Magda Biavaschi.

Lideranças políticas, intelectuais e artistas endossam o movimento, como a ministra Anielle Franco (Igualdade Racial), a ex-ministra Izabella Teixeira, a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT), a deputada federal Luiza Erundina (PSOL-SP), a jurista Carol Proner, a professora e filósofa Marilena Chauí e a cineasta Tata Amaral.

A manifestação surge como reação à declaração do ex-presidente Michel Temer (MDB) de que o impeachment de Dilma não foi golpe.

O texto afirma que Temer é um dos “grandes artífices do golpe” e é acompanhado por “vozes ressentidas, equivocadas ou, ao menos, golpistas”.

“Diante disso, nós mulheres, que constituímos a maioria da população do país, destacando estarem vivas nesse golpe nossas heranças patriarcais e a misoginia, cá estamos para, em uníssono, bradar: foi golpe, um golpe institucional/parlamentar, misógino, de graves proporções e que se expressou nas reformas que se seguiram”, afirma o texto.

Segundo Eleonora Menicucci, que foi ministra do governo Dilma de 2012 a 2015, o manifesto também é uma reação à afirmação da ex-ministra Marta Suplicy, que, em entrevista à TV Folha, disse que o impeachment não foi um golpe –ela, inclusive, deu voto favorável à deposição da presidente quando era senadora pelo PMDB.

“A nossa mobilização nasceu da indignação que tomou conta das mulheres democráticas, de todos os espectros do Brasil”, diz Eleonora.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O documento afirma também que o impeachment de Dilma foi aprovado “sem qualquer crime” e permitiu a retomada do “processo liberalizante” no país. São citadas medidas adotadas após a saída da petista como a reforma da Previdência, a emenda 95 que congelou o teto do gasto público, e a “destruição de programas de moradia e para as mulheres”, entre outros.

O manifesto destaca ainda o que a ex-presidente disse depois de sofrer o impeachment, quando afirmou que o “golpe” iria atingir “indistintamente qualquer organização política progressista e democrática”, mas que a esquerda voltaria.

“Reproduzindo o discurso da presidente Dilma, reafirmamos: Voltamos e voltamos para afirmar às gerações futuras que nada nos fará recuar”, finaliza o texto.

Michel Temer deu a declaração após o presidente Lula chamá-lo de golpista em discurso na Prefeitura de Montevidéu, capital uruguaia, no dia 25 de janeiro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Vocês sabem que depois de um momento auspicioso, quando governamos de 2003 a 2016, houve um golpe de Estado e derrubou a companheira Dilma Rousseff, a primeira mulher eleita presidente da República no Brasil”, disse Lula.

Em nota divulgada em suas redes sociais, Temer disse que o petista insiste em manter-se no palanque e tenta “reescrever a história por meio de narrativas ideológicas”

“Ao contrário do que ele disse hoje em evento internacional, o país não foi vítima de golpe algum. Foi na verdade aplicada a pena prevista para quem infringe a Constituição”, afirmou o ex-presidente.