Ex-governador do DF será secretário do MDIC

Ele foi o governador do DF entre 2015 e 2018, e agora ssume a função de secretário de Economia Verde, Descarbonização e Bioindústria

Na manhã desta quarta-feira (15), o vice-presidente Geraldo Alckmin, que também ocupa o cargo de ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), anunciou que Rodrigo Rollemberg (PSB), governador do DF entre 2015 e 2018, será o secretário de Economia Verde, Descarbonização e Bioindústria da pasta.

O anúncio foi feito a partir de postagem no Twitter:

.@RollembergPSB será o secretário de Economia Verde, Descarbonização e Bioindústria do @MDICoficial. — Geraldo Alckmin 🇧🇷 (@geraldoalckmin) February 15, 2023

Ainda na rede social, o ministro elogiou a trajetória de Rollemberg: “Entre suas realizações, Rollemberg teve papel destacado para o fechamento do lixão do DF, que acarretava problemas ambientais graves, e para a implementação da política de integração lavoura-pecuária-floresta, iniciativa para aumentar a produtividade com proteção do meio ambiente”.

O político chegou a tentar a reeleição para governador em 2018, mas foi derrotado por Ibaneis Rocha (MDB) naquela ocasião.