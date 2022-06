Ex-governador de Goiás Marconi Perillo é diagnosticado com Covid

Segundo o ex-governador, seus medicamentos estão sendo ministrados por profissionais do Hospital Israelita Albert Einstein Goiânia

O ex-governador de Goiás Marconi Perillo (PSDB) foi diagnosticado com Covid-19. Ele publicou em suas redes sociais o resultado de um teste com resultado positivo e anunciou o cancelamento de sua agenda nos próximos dias.

Perillo disse estar bem e sem febre. “Estou tomando todas as precauções que me foram feitas pela equipe médica, sob a coordenação da médica infectologista Dra. Ana Carolina Araújo Andrade, sobretudo com repouso para evitar maiores danos à minha saúde e não contaminar outras pessoas”, escreveu o tucano em seu Twitter.

Segundo o ex-governador, seus medicamentos estão sendo ministrados por profissionais do Hospital Israelita Albert Einstein Goiânia.

Não é a primeira vez que Perillo é contaminado pela covid-19. Em janeiro deste ano, ele chegou a ser internado. Em novembro de 2021, mais uma infecção pelo coronavírus, que também atingiu sua esposa, Valéria Perillo -nesse episódio, ambos se recuperaram em casa.

Formado em direito, Marconi Perillo é o político que mais venceu eleições para o governo goiano com quatro vitórias (1998, 2002, 2010 e 2014).