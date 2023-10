Ex-assessor de Bolsonaro, Filipe Martins, escapa de indiciamento na CPMI

Eliziane não deve solicitar o indiciamento de Martins, pois não teve tempo suficiente para aprofundar as denúncias sobre o suposto envolvimento do ex-assessor em atividades golpistas

Filipe Martins, ex-assessor para Assuntos Internacionais de Jair Bolsonaro, parece estar livre dos pedidos de indiciamento que serão apresentados no relatório final pela senadora Eliziane Gama (PSD-MA), relatora da CPMI do 8 de Janeiro.

De acordo com parlamentares governistas da comissão, Eliziane não deve solicitar o indiciamento de Martins, pois não teve tempo suficiente para aprofundar as denúncias sobre o suposto envolvimento do ex-assessor em atividades golpistas.

Martins foi mencionado pelo tenente-coronel Mauro Cid em seu acordo de delação premiada com a Polícia Federal. Cid afirmou à PF que o ex-assessor teria levado a Bolsonaro um esboço de um plano golpista que o ex-presidente teria apresentado aos comandantes das Forças Armadas durante uma reunião em 2022.

Apesar de a perspectiva de indiciamento ter sido afastada para Martins, aliados de Eliziane afirmam que a relatora planeja sugerir no relatório final que o Supremo Tribunal Federal (STF) investigue o envolvimento do ex-assessor em possíveis atividades golpistas.