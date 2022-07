Evento com Lula no RJ mostrará Ceciliano, e não Molon, como candidato ao Senado

No ato desta quinta-feira (7), no RJ com o ex-presidente Lula, a organização prevê apenas três discursos no bloco dedicado à pré-candidatos

Juliana Braga

Brasília, DF

No ato desta quinta-feira (7) no Rio de Janeiro com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a organização prevê apenas três discursos no bloco dedicado aos pré-candidatos: o do presidente da Assembleia Legislativa, André Ceciliano (PT), para o Senado, o do deputado Marcelo Freixo (PSB), para o governo, e o do próprio Lula.

O deputado federal Alessandro Molon (PSB-RJ), que briga para manter sua candidatura ao Senado, terá direito a fala, mas no bloco reservado para os dirigentes partidários. O parlamentar preside o diretório do PSB no estado.

O modelo do ato, que acontecerá na Cinelândia, foi pensado para Lula enfatizar quem são seus candidatos no Rio.

O PT não abre mão da indicação de Ceciliano ao Senado, apesar da insistência de Molon.

Na sexta-feira, o diretório petista fez uma reunião e chegou a avaliar a possibilidade de cancelar o evento.

Contudo, a presidente nacional da legenda, Gleisi Hoffmann, optou por mantê-lo para sinalizar ao eleitor quais são os candidatos de Lula.