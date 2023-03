‘Eu gosto de ser presidente’, diz Lula em provocação a Bolsonaro durante evento com prefeitos

Sem citar o nome do ex-presidente, o petista disse que gosta de ser presidente e que é bom no que faz

Lucas Borges Teixeira e Pedro Vila Boas

Brasília, DF

O presidente Lula (PT) provocou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em encontro com a FNP (Frente Nacional de Prefeitos) nesta terça-feira (14). Sem citar o nome do ex-presidente, o petista disse que gosta de ser presidente e que é bom no que faz.



Ele participou do encerramento do encontro anual dos prefeitos, acompanhado de sete ministros, com administradores municipais de todo o país, incluindo partidos da oposição.

Como tem feito, ressaltou a importância das cidades, pregou união entre os entes federativos e lembrou que Bolsonaro não ia a estes encontros.



O que Lula disse aos prefeitos:

– Prometeu mais diálogo direto com os municípios, com diálogos concentrados não só nos ministérios das Cidades ou das Relações Institucionais, mas em todas as pastas.



– Prometeu mais repasses em diferentes áreas, destacando saúde, educação e mobilidade urbana -área muito requerida pelos municípios.

– Pregou a valorização da boa política, como faz historicamente, e disse que prefere “um político competente a um técnico”.



– Destacou que as portas do Palácio do Planalto estão abertas.



Mais de uma vez, Bolsonaro já reclamou do cargo de presidente da República. Em conversa com empresários em junho do ano passado, por exemplo, o ex-presidente disse que não levava jeito para ocupar a função.



“Não podemos dissociar a economia da política. [Eu] não tinha nada para estar aqui [na Presidência]. Nem levo jeito. Nasci pra ser militar, fiquei por 15 anos no Exército brasileiro, entrei na política meio por acaso. Passei 28 anos dentro da Câmara [dos Deputados]”, disse Bolsonaro, na época.