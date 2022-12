Estudo mapeia sites públicos e aponta só 66% de transparência

A abertura proporcionada por sites de prefeituras, governos estaduais, legislativos locais, tribunais de contas tem a transparência fraca

Passados 11 anos da vigência da Lei de Acesso à Informação, o nível de transparência pública no Brasil ainda é intermediário, segundo estudo realizado em 8.014 portais de todas as esferas de governo. Na média, a abertura proporcionada por sites de prefeituras, governos estaduais, legislativos locais, tribunais de contas e representantes do Judiciário é de 67,22%, quando o almejado é de ao menos 95%.

Realizado pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), a pesquisa analisou 106 critérios comuns a todas as instituições e até 21 critérios especificamente elaborados para cada um dos Poderes ou órgãos. Apenas 363 sites (ou 4,5% dos mais de 8 mil pesquisados) foram classificados com o nível de transparência “diamante”, o mais alto, que representa de 95 a 100% de acesso. Outros 414 (5,2%) foram considerados ouro e 551 (6,9%), prata. A grande maioria (5.298 ou 66,1%) ficou como intermediário.

Para o cientista político Marco Antonio Teixeira, da FGV-SP, os rankings estaduais e municipais chamam a atenção. “Ser o Estado ou o município mais rico e mais desenvolvido não significa ser o mais transparente, o que demonstra o caráter de compromisso político dessas decisões”, afirma.

Sigilo de 100 anos: transição vai sugerir atos do governo Bolsonaro que deixarão de ser segredo

Relação de decisões do governo que impuseram segredo centenário será apresentada nas próximas semanas para que futuro governo avalie a revogação

Bolsonaro nega, mas decretou sigilo de 100 anos em questões familiares; relembre mais casos

Compras suspeitas de vacinas, corrupção no MEC e esquema de rachadinha são alguns dos casos silenciados pelo governo federal

Direitos

O conselheiro do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul e presidente da Atricon, Cezar Miola, ressalta que em alguns casos nem sequer informações básicas, como horário de funcionamento de postos de saúde, por exemplo, são disponibilizadas ao cidadão. “O acesso à informação garante outros direitos, como o do exercício da própria democracia. Esse estudo nos mostra que, apesar de a avaliação geral não ser extremamente negativa, ela nos indica que estamos aquém do texto constitucional, que prevê o direito de se informar e de ser informado.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Miola disse que o estudo será atualizado de forma constante para que a população possa acompanhar a evolução da transparência pública.

Estadão Conteúdo