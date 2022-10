‘Estou profundamente preocupado’, diz Ciro após resultados do 1º turno das eleições

No começo da corrida eleitoral, Ciro aparecia como a melhor opção da ‘3ª via’, mas perdeu espaço e acabou ficando apenas em 4º lugar

O primeiro turno das eleições chegou ao fim, e os brasileiros terão que voltar às urnas no dia 30 de outubro para eleger o Presidente da República. O candidato do PT ficou com 48,43% dos votos, enquanto Bolsonaro alcançou 43,20%. Após a apuração dos votos, vários candidatos participaram de coletivas de imprensa, como foi o caso de Ciro Gomes (PDT)

Ciro Gomes, o candidato do PDT que no começo da corrida eleitoral aparecia como a melhor opção da ‘3ª via’, perdeu espaço e acabou ficando apenas em 4º lugar, com 3,04% dos votos, atrás de Lula (PT), Jair Bolsonaro (PL) e Simone Tebet (MDB).

Na entrevista após a divulgação dos resultados, Ciro agradeceu aos brasileiros que votaram nele e afirmou estar ‘profundamente preocupado’ com o que está acontecendo no País. “Vou inteirar 65 anos de vida e tenho 42 dedicados ao meu amor pelo Brasil. Eu nunca vi uma situação tão complexa, tão desafiadora e tão potencialmente ameaçadora. Por isso eu peço a vocês que me deem mais algumas horas para conversar com os meu partido para que a gente ache o melhor caminho e o melhor equilíbrio para a nação brasileira”. Ele deixou o local sem responder perguntas.