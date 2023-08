Esposa de ministro do TCU é funcionária fantasma na Câmara

Os funcionários do gabinete desconhecem Thallys e, em três visitas feitas ao local, ela nunca foi encontrada

O ministro do Tribunal de Contas (TCU), Jhonatan de Jesus, conseguiu “empregar” sua esposa, Thallys de Jesus na Câmara dos Deputados. Thallys foi nomeada em 18 de abril como secretária parlamentar do deputado federal Gabriel Mota (Republicanos-RR), com um salário inicial de R$ 12.139,40. Porém, a funcionária nunca foi ao gabinete.

Segundo o Estado de S. Paulo, os funcionários do gabinete desconhecem Thallys e, em três visitas feitas ao local, ela nunca foi encontrada. Após a procura, a “fantasma” foi exonerada na noite de ontem (24).

Além disso, Thallys é estudante de medicina em uma faculdade particular, com grade diurna, o que, na prática, a impossibilitaria de trabalhar para Mota.

Inicialmente, quando a reportagem do Estadão visitou o gabinete, o funcionário que os atendeu negou conhecer Thallys. Porém, logo em seguida a chefe de gabinete do deputado assumiu a conversa e afirmou que Thallys trabalha “ao lado do deputado” e que por isso não estaria no local.

Ao ser questionado sobre o caso pelo jornal, Gabriel afirmou que conhece Thallys antes de ela casa com o ministro e que jamais recebeu nenhum pedido de Jhonatan para empregá-la.“Ela (Thallys) não pode ser penalizada por ser esposa de ministro do TCU, ela tem que ter o direito de trabalhar também”, afirmou.

A nomeação de Thallys ocorreu um mês após Jhonatan tomar posse no Tribunal. Anteriormente, ele era deputado federal pelo Republicanos e foi eleito para o tribunal para ocupar a vaga destinada à Câmara.

Enquanto frequentava a Câmara, Jhonatan chegou a também conseguir um emprego para a sogra na Assembleia Legislativa do Estado de Roraima (ALRR). Vanderleia Vieira Mendes foi nomeada em 2021 como assessora parlamentar da procuradoria geral, com salário de R$ 3,8 mil.