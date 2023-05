Gabriela ainda afirmou que o responsável pela inserção dos dados falsos foi seu marido

A esposa de Mauro Cid, Gabriela Cid, admitiu à Polícia Federal (PF) ter usado um certificado de vacinação contra a covid-19 falso. Gabriela depôs à corporação na tarde desta sexta-feira (19).

Segundo o G1, Gabriela ainda afirmou que o responsável pela inserção dos dados falsos foi seu marido. Mauro foi à PF ontem para depor, mas preferiu ficar em silêncio.

O depoimento de ambos faze parte do inquérito que investiga um suposto esquema de inclusão de dados falsos de vacinação contra a covid-19 no sistema do Ministério da Saúde.

Mauro é tenente-coronel do Exército e, durante o governo de Jair Bolsonaro (PL), atuou como ajudante de ordens do então presidente.

Além de Mauro e Gabriela, a PF também investiga fraudes no cartão de vacinação de Bolsonaro, da filha dele e das três filhas do casal.