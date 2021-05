Ernesto se recusa a pedir desculpas a Kátia Abreu

Araújo teria acusado a senadora de ter interesses em acordos com a China. “Eu simplesmente disse a verdade.”

A resposta teve reação mais tarde durante a sessão, quando a outra senadora Simone Tebet (MDB) pediu novamente que Araújo se desculpasse, já que, ao dizer que estaria dizendo a verdade, ele estaria mentindo sob promessa de dizer a verdade a comissão.

Mais cedo, a senadora discursou por 20 minutos e relembrou ações do ex-chanceler, que teriam prejudicado o país no combate à pandemia. Durante a fala, Abreu relembrou que, em reunião ministerial no ano passado, Ernesto fez ataques à China. “A AGU pediu encarecidamente que um pedaço fosse retirado, ‘pelo amor de Deus, ou vai dar um problema diplomático seríssimo’. E adivinha de quem era esse trecho? De vossa senhoria, aonde o senhor atacava fortemente a China”, citou Kátia.

Contradições

Araújo se contradisse diversas vezes durante suas respostas. Uma delas foi sobre possíveis intervenções e orientações do presidente Bolsonaro na compra de vacinas e insumos. Segundo o ex-chanceler, ele nunca participou de reuniões em que se falasse “vamos comprar tal vacina ou vamos comprar tal vacina.”

Por duas vezes ele afirmou que não havia sido orientado por Bolsonaro de fechar acordos com certos países e uma vez que sim, ele foi orientado sobre o tipo de contratos que deveriam ser fechados. “Eu jamais participei de qualquer decisão de boicotar qualquer vacina”, concluiu.