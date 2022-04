Empresas de ônibus fretados se reúnem, e deputado pede frente parlamentar

Segundo ele, a ideia é definir um marco regulatório para o setor e acabar com restrições que dificultam a atuação das empresas, em conjunto com a associação

JOANA CUNHA

SÃO PAULO, SP

O mercado de viagens rodoviárias está em movimento.

Depois que um grupo de empresas de ônibus fretados lançou nesta segunda (11) uma associação para defender sua visão do mercado em parceria com as startups em contraponto às companhias tradicionais, o deputado federal Márcio Labre (PL – RJ) solicitou à Câmara dos Deputados a criação de uma frente parlamentar mista em defesa das companhias do chamado fretamento colaborativo.

Segundo ele, a ideia é definir um marco regulatório para o setor e acabar com restrições que dificultam a atuação das empresas, em conjunto com a associação.

Uma das principais demandas será o fim do chamado circuito fechado do transporte interestadual, no qual o passageiro é impedido de adquirir somente um dos trechos da viagem.

“O circuito fechado gera um problema muito grande para o turismo, porque obriga o fretador a ter os mesmos passageiros na ida e na volta. Ele não tem liberdade de levar grupos diferentes. É um impeditivo muito grande para a atuação e o crescimento desse mercado”, diz Labre.

Segundo ele, as assinaturas de apoio à criação da frente parlamentar devem ser colhidas a partir desta terça (12). Ele afirma que o assunto tem adesão entre os deputados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Batizada de Abrafrec, a nova associação abre suas atividades com mais de 200 associados, que prestam serviços para agências de turismo e plataformas como Buser e FlixBus. A meta é dobrar o número de associados nos próximos seis meses e chegar a uma frota de 5.000 ônibus, segundo Marcelo Nunes, presidente da associação.

O pano de fundo dessa movimentação é a velha queda de braço das empresas tradicionais de ônibus que acusam as startups de fazer concorrência desleal e não seguir regulação.