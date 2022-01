Empresário vai ao STF para anular delação que cita governador do Rio

Marcus Vinicius Azevedo da Silva foi preso na Operação Catarata e delatou à PGR o que sabia sobre desvios na Fundação Leão XIII

Guilherme Seto

O empresário Flávio Chadud tenta no STF (Supremo Tribunal Federal) anular um acordo de delação premiada que cita o governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro (PL).

Marcus Vinicius Azevedo da Silva foi preso na Operação Catarata e delatou à PGR (Procuradoria-Geral da República) o que sabia sobre desvios na Fundação Leão XIII. Chadud também mantinha contratos com a fundação, foi preso, mas não assinou delação.

Ele argumenta que houve quebra de confidencialidade no caso de Azevedo uma vez que o Ministério Público citou o acordo em uma denúncia enquanto ele ainda era negociado e as partes do processo não tinham acesso ao conteúdo.

O caso deverá ser decidido pelo ministro Gilmar Mendes, do STF, que herdou o processo do gabinete de Marco Aurélio, responsável pela homologação.