Empresário bolsonarista terá que pagar R$ 14 mil por chamar Randolfe Rodrigues de ‘gazela’

Segundo a juíza, o uso da expressão gazela “é injustificável”

O empresário Otavio Fakhoury foi condenado a indenizar em R$ 14 mil o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) por chamá-lo de “gazela” nas redes sociais. A decisão é da juíza Camille Gonçalves Javarine Ferreira, do 6º Juizado Especial Cível de Brasília. Cabe recurso.

No dia 23 de junho de 2021, Fakhoury, que é também vice-presidente nacional do PTB, publicou no Twitter: “Gazela? Você está falando do Randolfe? Só pode ser porque ele que usa máquina pública. Eu pago advogado com recursos próprios e pago custas judiciais também. Ah e outra coisa, meu hormônio chama-se testosterona e sua produção natural nunca foi problema para mim.”

Segundo a juíza, o uso da expressão gazela “é injustificável”. Ela acrescenta que o fato de Fakhoury ter repetido a utilização do vocábulo ao responder ao tuíte de uma outra pessoa não tira a responsabilidade dele.

“[Ele] optou por fazê-lo, sendo ciente -inclusive pelo teor de sua contestação- de que o termo é utilizado em sentido pejorativo, e não se relaciona à atuação política do autor. Significa dizer que, deliberadamente, em repetição ao interlocutor ou não, optou por extrapolar a manifestação de seu pensamento político e atingir a honra do requerente [Randolfe Rodrigues]”, escreve na sentença.

Ainda de acordo com a magistrada, “uma coisa é criticar o homem público, apontando-lhe as falhas e os defeitos na esfera moral e administrativa, outra é visar intencionalmente o seu desprestígio, colocá-lo ao ridículo”.

O empresário diz que irá recorrer da decisão.