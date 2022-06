Emedebista e mulher, Tebet vai melhor entre tucanos e é mais conhecida por homens, aponta Datafolha

A pesquisa Datafolha desta quinta-feira (23) mostra que a senadora precisará primeiro conquistar apoio em casa -2% daqueles que têm o MDB como legenda

Fábio Zanini

São Paulo, SP

A candidatura de Simone Tebet (MDB) à Presidência da República tem mais apoio entre eleitores tucanos do que entre simpatizantes do seu próprio partido.

A pesquisa Datafolha desta quinta-feira (23) mostra que a senadora precisará primeiro conquistar apoio em casa -2% daqueles que têm o MDB como legenda de preferência declaram voto em Tebet, enquanto 14% dos que preferem o PSDB escolhem a presidenciável.

Depois que o PSDB abriu mão de ter um candidato próprio, Tebet foi lançada pela aliança MDB-PSDB-Cidadania. O PSDB deve indicar o vice na chapa.

Porta-bandeira da terceira via, a senadora, no entanto, não é a primeira opção de eleitores emedebistas ou tucanos.

Os que preferem o MDB se dividem entre Jair Bolsonaro (PL, 48%), Lula (PT, 22%), Ciro Gomes (PDT, 19%), André Janones (Avante, 2%) e Tebet (2%).

Já entre eleitores do PSDB a divisão é: Bolsonaro (35%), Lula (22%), Ciro (20%), Tebet (14%) e Janones (3%).

A pesquisa mostra ainda que Tebet, que mira o eleitorado feminino, é menos conhecida entre as mulheres do que entre os homens. No total, 31% dos homens declararam conhecer a senadora, contra 16% das mulheres.

Sua taxa de conhecimento é menor no Nordeste (17%) e no Norte (15%), regiões que a senadora deve visitar nas próximas semanas.

A pesquisa Datafolha ouviu 2.556 pessoas em 22 e 23 de junho. A margem de erro do levantamento, registrado com o número BR-09088/2022 no Tribunal Superior Eleitoral, é de dois pontos para mais ou menos.