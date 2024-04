Embratur terá 80 vagas em primeiro concurso após virar agência

FÁBIO ZANINI

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

A Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo) fará seu primeiro concurso público desde que virou agência, em 2020, e prevê oferecer um total de 80 vagas, sendo metade para formação de cadastro de reserva.

O concurso terá contratação via CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), como acontece nas estatais. Haverá vagas de nível técnico e superior. Para assistente, de nível técnico, serão 20 vagas imediatas e 20 de cadastro de reserva, com remuneração de R$ 3.046,58.

Também estão previstas 20 vagas imediatas e 20 para cadastro de reserva para analista, de nível superior, com remuneração de R$ 7.993,88.