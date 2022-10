Em vídeo, Skaf diz que Bolsonaro fala o que não deve, mas defende voto no presidente

“Ele pode falar o que não deve, mas ele faz o que deve ser feito”, diz Skaf no vídeo para mitigar declarações do presidente contra vacina

Joana Cunha

Fiel apoiador de Bolsonaro, o ex-presidente da Fiesp Paulo Skaf, que vinha mantendo discrição em relação às eleições, resolveu gravar um vídeo para defender o voto no presidente.

“Ele pode falar o que não deve, mas ele faz o que deve ser feito”, diz Skaf no vídeo para mitigar declarações do presidente contra vacina. “Eu prefiro isso do que aquele que fala bonitinho e faz errado e tapeia a gente a vida toda”, continua.

O gesto chamou a atenção na indústria porque Skaf teve sua candidatura ao Senado frustrada neste ano. Seu nome foi citado em conversas também descartadas para vagas no governo de Bolsonaro ou na vice da candidatura de Tarcísio de Freitas em São Paulo. A iniciativa de Skaf é interpretada como um novo aceno a Bolsonaro em caso de vitória do presidente.

O ex-presidente da Fiesp foi um apoiador leal de Bolsonaro nos últimos anos, foi nomeado para o Conselho da República, trocou de partido para disputar a eleição na base do presidente, mas deixou de ser mencionado em público por ele, entre outros sinais de desprestígio, como a escolha do ex-ministro Marcos Pontes para disputar o Senado. No vídeo que divulgou nesta sexta (14), Skaf descarta pretensões políticas.

“Você está com saco cheio da política? Eu também estou, tanto é que eu não quis ser candidato a nada neste ano. Fui e tive durante duas campanhas para candidato a governador de São Paulo quase 5 milhões de votos. Só tenho que agradecer esse povo todo”, afirma Skaf na gravação, antes de dizer que vai votar em Bolsonaro no dia 30.