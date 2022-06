Em vídeo, Datena sinaliza desistência de disputar o Senado

O apresentador disputaria a eleição pelo PSC, na chapa para o governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos)

Fábio Zanini

São Paulo, SP

O apresentador José Luiz Datena indicou, em vídeo divulgado na manhã deste sábado (4), que desistiu da pré-candidatura ao Senado por São Paulo.

“Meus amigos e minhas amigas. Eu continuo liderando todas as pesquisas de intenção de voto para o Senado de São Paulo. Significa que hoje o povo de São Paulo me elegeria o seu senador”, afirma, em postagem feita na página do Facebook do programa Brasil Urgente, que ele comanda na TV Bandeirantes.

No entanto, prossegue ele, as resistências a seu nome o fazem reconsiderar a ideia. “Mas a política e alguns políticos continuam me rejeitando. Por isso, de verdade, eu prefiro continuar representando o povo onde sempre representei. Muito obrigado pelo carinho”, afirma.

Datena não cita quem seriam as pessoas que fazem oposição seu nome, mas diversos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) o rejeitam, por não considerá-lo um conservador confiável.

O apresentador disputaria a eleição pelo PSC, na chapa para o governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos).