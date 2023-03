Em reunião com ministros, Lula fala de plano de investimentos do governo

Usando uma analogia do futebol, Lula disse que ‘agora começa o campeonato, apesar de já termos ganhado a Recopa com a aprovação da PEC’

Na manhã desta sexta-feira (10), o presidente Lula (PT) se reuniu com ministros para falar sobre o plano de investimentos do governo. Participaram da coletiva com ele Fernando Haddad, ministro da Fazenda, e Rena Filho, ministro dos Transportes.

A primeira fala foi de Renan, que citou as diretrizes do plano, e disse que agora espera que a área de comunicação do governo defina o nome apropriado. “Esse novo plano reunirá os investimentos prioritários de vários ministérios, não só da área de infraestrutura, mas da área social e produtiva”, completou.

Em seguida, foi a vez de Lula tomar a palavra. Segundo o presidente, agora que o mandato começou de verdade, já que os primeiros meses foram de preparação e montagem de ministérios. Usando uma analogia do mundo do futebol, ele disse que ‘agora começa o campeonato, apesar de já termos ganhado a Recopa com a aprovação da PEC, que foi uma novidade na história política do Brasil (aprovar uma PEC antes mesmo de governar)’.

O presidente também relembrou que, quando chegou para seu primeiro mandato, ainda em 2003, uma das coisas que ele mais lamentava era a falta de produtividade do Ministério do Planejamento, que nada planejava, e é algo que foi mudando ao passar dos anos. Hoje, segundo Lula, os governadores e prefeitos têm mais voz.

“A gente não pode chorar o dinheiro que falta, tem que utilizar bem o dinheiro que tem, e é pos isso que o Haddad é o ministro da Fazenda, porque ele é criativo. Se a gente não tiver o dinheiro, a gente vai atrás dele e da Simone (ministra do Planejamento e Orçamento), que eles têm propostas”, disse o petista, em meio a risadas.

Para finalizar, ele disse que não quer que o governo fique guardando dinheiro, que o objetivo é investir em obras e melhoria na qualidade de vida, buscando dar dignidade ao povo brasileiro. “Estou muito orgulhoso dos primeiros meses de governo, do que vocês (ministros) conseguiram produzir”, completou.