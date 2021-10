Em reta final da CPI, Randolfe desloca ombro jogando bola no AP

“Estou bem, já em casa, e agradeço o tratamento recebido pelos profissionais de saúde onde fui muito bem atendido”, escreveu Randolfe no Twitter

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) divulgou no domingo (3) ter deslocado o ombro direito enquanto jogava como goleiro na inauguração de um campo de futebol em Mazagão (AP). Segundo a assessoria do parlamentar, o incidente não vai interferir no seu trabalho como vice-presidente da CPI da Covid. “Estou bem, já em casa, e agradeço o tratamento recebido pelos profissionais de saúde onde fui muito bem atendido”, escreveu Randolfe no Twitter.

Procurada pelo UOL, a assessoria do senador afirmou que o incidente não foi grave e que ele participará das sessões da CPI normalmente a partir de terça-feira (5). Após deslocar o ombro, Randolfe foi levado para uma UBS (Unidade Básica de Saúde) de Macapá, onde foi medicado e recebeu uma tipoia para servir de apoio ao braço machucado.

Esta semana será a última de depoimentos da CPI, conforme anunciado pelo presidente da comissão, o senador Omar Aziz (PSD-AM) na última quinta (30). Um dos depoimentos esperados é o de um médico que trabalhou na Prevent Senior, investigada por suspeita de omissão de óbitos por covid-19 e distribuição de medicações sem eficácia comprovada no combate à doença.

A programação da CPI é de que o relatório final seja apresentado no dia 19 de outubro e seja votado pelos integrantes da comissão no dia 20.